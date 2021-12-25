Папа римский выступил с рождественским посланием. Традиционную речь к «Граду и миру» Франциск произнес с балкона базилики Святого Петра. Немногочисленные зрители соблюдали санитарный режим. В защитных масках маршировала и швейцарская гвардия, передает телеканал «Известия». В своей речи Франциск говорил о важности диалога. Глава Ватикана упомянул о конфликтах на планете и призвал преодолеть кризис здравоохранения в мире.

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