Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры
Общество
В Москве совладельца Чайного дома и следователя арестовали за взятку
Общество
В Томске из единственной неподожженной «Ленты» убрали фейерверки
Общество
В Ростовской области полицейский спас из огня двух местных жителей
Общество
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Общество
Хуснуллин исполнит желание мечтающего поплавать с дельфином мальчика
Наука
Ракета Ariane 5 успешно стартовала с космическим телескопом «Джеймс Уэбб»
Происшествия
В Тюмени канатоходец сорвался с высоты в цирке
Общество
Профессор из США заявила о бесполезности тканевых масок против «Омикрона»
Общество
Подозреваемого в поджоге второй «Ленты» в Томске задержали

В Госдуме рассказали о вступающих в силу с нового года законах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 января 2022 года в России вступает в силу ряд законов. Об этом 25 декабря написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, рассказав о наиболее значимых из них.

Расписали сессию: как депутаты оценили свою работу в 2021 году
И почему мнения фракций разделились

Так, увеличится число семей, имеющих право получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это станет возможным из-за изменения порядка расчета среднедушевого дохода. Раньше брался показатель на II квартал предыдущего года, а после изменения закона — на год обращения за выплатой. Более того, вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для ребенка.

Размер материнского капитала также увеличится. Согласно новым нормам закона, он будет рассчитываться по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Отмечается, что размер выплаты будет пересматриваться ежегодно 1 февраля.

Помимо этого, граждане теперь смогут получать информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ.

По новым законам, страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. На соцдоплаты писать заявление тоже не нужно.

С начала 2022 года в России начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.

Кроме того, вводятся новые меры для снижения закредитованности населения. По словам Володина, Банк России (ЦБ) получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями.

Среди других новых норм — налоговый вычет на спорт. Государство вернет часть потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги денег. Отмечается, что применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Спикер Госдумы также сообщил о том, что депутаты защитили права людей, которые не хотят проходить биометрию. Он сообщил, что нежелание гражданина использовать такие персональные данные для идентификации не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, начиная с 1 января иностранные IT-компании с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей будут обязаны открыть свой филиал, представительство или уполномоченное юрлицо на территории России.

Еще один закон касается животных. С января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии, что по замыслу законодателей должно обеспечить содержание зверей в надлежащих условиях.

Ранее, 22 декабря, Госдума в третьем чтении приняла законопроект, запрещающий банкам списывать единовременные социальные выплаты за долги по кредитам. Согласно документу, кредитным организациям запрещается взымать единовременные государственные соцвыплаты в счет погашения задолженности без дополнительного согласия со стороны заемщика. При этом в случае подтверждения согласия на списание со стороны гражданина он может в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.

В тот же день Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Согласно тексту, от него освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021