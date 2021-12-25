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В ВОЗ сообщили об иммунитете к COVID-19 у Санта-Клауса

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Санта-Клаус имеет иммунитет к коронавирусу. Об этом 24 декабря сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

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«Если ребенок обеспокоен тем, что Санта-Клаус не сможет путешествовать и доставлять подарки из-за COVID-19, можете успокоить: он неуязвим», — говорится в сообщении.

Также иммунитет к коронавирусу имеет и супруга волшебника — миссис Клаус.

«Я могу сказать вам, что Санта-Клаус имеет иммунитет к этому вирусу. У нас был короткий разговор с ним, у него и у миссис Клаус всё хорошо, и они сейчас очень заняты», — сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове в видеообращении, опубликованном в соцсети.

Она также добавила, что ряд лидеров стран проинформировали ВОЗ о «смягчении карантинных ограничений» для Санта-Клауса, чтобы он смог беспрепятственно выполнять свою работу.

«Он сможет передвигаться по воздушному пространству и раздавать подарки детям», — уточнила эпидемиолог.

24 декабря упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в канун Рождества развозит подарки детям по всему миру, пролетела над Москвой.

Ранее радары фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока.

К настоящему моменту, по подсчетам объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, Санта раздал уже более 3 млрд подарков.

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