Сбежавших из волгоградской колонии осужденных задержали

Двоих осужденных, совершивших побег из волгоградской колонии, задержали в Ростовской области. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На 167-м км автодороги Котельниково–Песчанокопское сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Renault под управлением водителя 1993 года рождения.

«В салоне также находились двое пассажиров — 2002 и 1998 годов рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции совместно с представителями ФСИН доставили граждан в отдел полиции ОМВД России по Сальскому району.

О том, что двое осужденных сбежали из колонии-поселения в Волгограде, заявили в пресс-службе управления ФСИН по Волгоградской области днем ранее.

Отмечалось, что сбежавшими оказались уроженцы Краснодарского края, отбывавшие наказание за кражи, 23-летний Георгий Вязовиков и 19-летний Дмитрий Корней. Они совершили побег в ночное время.

По факту побега возбуждено уголовное дело.

2 декабря из колонии строгого режима в поселке Управленческий города Самары сбежал заключенный, который отбывал наказание по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ.

Следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).