Из самарской колонии строгого режима сбежал заключенный

Из колонии строго режима в поселке Управленческий города Самары сбежал заключенный, который отбывал наказание по статье о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

«02.12.2021 из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области с выводного объекта совершил побег осужденный Гайфутдинов Радик Тальгатович. На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство УФСИН России по Самарской области», — говорится в сообщении ведомства.

Гайфутдинову 43 года, он был приговорен к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы, уточняет РЕН ТВ.

Следственное управление СК РФ организовало проверку по факту побега с тем, чтобы выявить обстоятельства происшествия.

«Начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в СКР по Самарской области.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поручил прибыть на место происшествия для координации деятельности правоохранителей своего заместителя Алексея Павлова.

«Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту побега осужденного из ФКУ «Исправительная колония N6» УФСИН России по Самарской области. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — пояснили там.

Ранее, 13 ноября, в Новосибирской области из колонии-поселения строгого режима № 8 бежал четырежды судимый заключенный. Мужчину в 2012 году дважды привлекали к ответственности за кражи, после чего он получил шесть месяцев реального срока и два года лишения свободы условно. В 2014 году его приговорили к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима за шесть эпизодов грабежа и разбоя.

4 ноября из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Московской области сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении. По предварительным данным, он покинул клинику после конфликта с охраной.