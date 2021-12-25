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В Подмосковье автобус с пассажирами столкнулся с фурой

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Автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, в результате пострадала пассажирка автобуса. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«На 94-м км трассы М-4 «Дон» автобус Neoplan совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка автобуса», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 1 декабря, автобус с вахтовиками протаранил грузовик в Татарстане. Сообщалось об одном погибшем и 21 пострадавшем.

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