Число пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане возросло до 21

В результате ДТП с вахтовым автобусом в Татарстане пострадал 21 человек. Об этом сообщает в среду, 1 декабря, пресс-служба минздрава региона.

«По информации на 08:48 (совпадет с мск — Ред.) в аварии с автобусом и фурой под Елабугой один человек погиб, 21 пострадал», — указано в заявлении, которое приводит агентство «Татар-Информ».

Одного из пострадавших уже доставили в БСМП (больница скорой помощи) Набережных Челнов, при этом еще один пассажир от госпитализации отказался. Остальные пострадавшие в скором времени также будут направлены в больницу.

Авария произошла ранее в этот день, вахтовый автобус столкнулся с грузовиком. На опубликованных кадрах можно заметить выбитое лобовое стекло автобуса, а также множественные повреждения транспортного средства.