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Лайнер МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет

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Самолет МС-21-300 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства, выполнил свой первый полет. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает госкорпорация «Ростех».

Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании «Иркут». Полет прошел в штатном режиме.

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — рассказал летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, первый полет самолета с крылом из российских композитов доказал, что программа МС-21 продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Министр также поделился, что сейчас изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в свою очередь, сообщил, что новейший авиалайнер МС-21-300 показал себя достойно. Он также назвал первый полет победой отечественного авиастроения, в том числе победой над санкциями, с помощью которых конкуренты пытались затормозить производство МС-21.

Кроме того, Чемезов рассказал, что осенью 2018 года зарубежные партнеры прекратили поставки необходимых для производства композитного крыла компонентов. Тогда было принято решение перейти на отечественные аналоги.

Ранее, 16 декабря, авиалайнер МС-21-300 выполнил первый тренировочный полет. Самолет вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. км, приземлился в Иркутске.

МС-21-300/310 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов.

В настоящее время завершается сертификация МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходят летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.

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