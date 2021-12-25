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В Москве двое в медицинских масках похитили у прохожего сумку с 4,7 млн рублей
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В Москве двое в медицинских масках похитили у прохожего сумку с 4,7 млн рублей

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Двое неизвестных в медицинских масках похитили у мужчины в центре Москвы сумку с более 4,7 млн рублей, телефоном и паспортом. Возбуждено уголовное дело. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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«Полицейские, прибыв на место, установили, что у кафе в Кожевническом проезде двое неизвестных в медицинских масках на лицах подбежали к мужчине, толкнув его сзади, похитили сумку, в которой находились 4 млн 760 тыс. рублей, паспорт, сотовый телефон, после чего скрылись», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что информация о грабеже поступила 24 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж в особо крупном размере»), злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам источника агентства, подавший заявление мужчина несколько дней назад забрал часть денег из банковской ячейки. Он собирался купить антикварный предмет.

Ранее, 23 декабря, женщина в Тюмени сообщила правоохранителям о том, что ее муж украл в магазине парфюм. 23-летний мужчина хотел подарить супруге духи. Однако, будучи безработным, мужчина не придумал ничего лучшего, как украсть парфюм в магазине крупной торговой сети. Стоимость духов составляла порядка 7 тыс. рублей.

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