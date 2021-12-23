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Жительница Тюмени отнесла в полицию украденный для нее мужем подарок

Жительница Тюмени отнесла в полицию парфюм, который муж украл ей в подарок
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В Тюмени женщина сообщила правоохранителям о том, что ее муж украл в магазине парфюм. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону на своем портале.

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23-летний житель Тюмени хотел осчастливить супругу, подарив ей духи, говорится в публикации. Однако, будучи безработным, мужчина не придумал ничего лучше, как украсть парфюм в магазине крупной торговой сети. Уточняется, что стоимость духов составляла порядка 7 тыс. рублей.

«Наслаждаться ароматом женщине не довелось. Узнав о преступлении благоверного, она сама принесла флакон в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в ведомстве.

Отмечалось, что сотрудники торговой сети вызвали полицию после того, как обнаружили, что была совершена кража. Благодаря записям с видеокамер правоохранители установили личность грабителя.

Ранее, 29 апреля, в американском штате Аризона офицер полиции города Темпе Эндрю Брукс вместе с коллегами подарил мальчику игрушечную машинку в виде мини-трактора взамен той, которая была украдена у ребенка.

Брукс увидел в соцсетях сообщение мужчины по имени Питер Филбрук, который рассказал, что у его сына Джеральда украли любимую игрушку — копию трактора John Deere. Страж порядка пытался найти похищенную игрушку, но поиски успехом не увенчались.

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