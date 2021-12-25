Пожарная машина попала в массовое ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что у дома № 19 на Невском проспекте пожарная машина зацепила две иномарки — Chevrolet и Mercedes.

В результате происшествия пострадала 42-летняя женщина, ее доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

Ранее, 24 декабря, на железнодорожном переезде на участке Кулунда–Табуны в Алтайском крае грузовой поезд столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул–Яровое. В салоне «Икаруса» находились 16 человек. В результате пострадали девять человек, погибших нет.

Сообщалось, что авария произошла из-за того, что водитель рейсового автобуса допустил выезд на железнодорожные пути на красный свет перед поездом.