Названа причина ДТП с грузовым поездом и автобусом в Алтайском крае

Причиной ДТП с участием грузового поезда и автобуса с пассажирами в Алтайском крае стало нарушение водителем последнего правил дорожного движения. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба РЖД.

Авария произошла из-за того, что водитель рейсового автобуса допустил выезд на железнодорожные пути на красный свет перед поездом, пишет НСН. Уточняется, что переезд оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным и столкновение предотвратить не удалось. Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры не произошло.

ЧП произошло ранее в этот день на железнодорожном переезде на участке Кулунда–Табуны неподалеку от села Кулунда. Грузовой поезд столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Барнаул–Яровое. В салоне «Икаруса» находились 16 человек, пишет RT. В результате пострадали девять человек, погибших нет.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 19 человек и восемь единиц техники, отмечает телеканал «Звезда».

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту случившегося. В ведомстве оценят вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Барнауле, отмечает телеканал «360».