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Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Алтайском крае

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Грузовой поезд и автобус, следовавший по маршруту Барнаул–Яровое, столкнулись в Алтайском крае. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

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В результате аварии четыре человека получили легкие травмы, ДТП обошлось без жертв.

«В Кулундинском районе произошло столкновение грузового поезда и рейсового пассажирского автобуса Барнаул–Яровое. Всего на оперативное событие привлекалось 19 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек, 4 единицы техники», — говорится в сообщении.

Накануне десять человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Свердловской области. Авария произошла в городе Каменске-Уральском. Автомобилист, который стал виновником ДТП, скрылся с места происшествия.

19 декабря три человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области. Столкновение автомобилей произошло ночью на 4-м км автодороги Кемерово–Анжеро-Судженск, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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