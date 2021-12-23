Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Десять человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой в Свердловской области. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Как передает телеканал «Звезда», авария произошла на Алюминиевой улице в городе Каменске-Уральском. Легковой автомобиль при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу автобусу «ПАЗ», который двигался по крайней правой полосе. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вывернул руль и врезался в опору светофора, пишет НСН.

В результате десять человек получили травмы, среди них двое детей. Известно, что попавший в ДТП автобус двигался по маршруту № 11, сообщает RT.

Автомобилист, который стал виновником ДТП, скрылся с места происшествия, уточняет телеканал «360». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

22 декабря ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Домодедовской улице в Москве. Один из столкнувшихся автомобилей — микроавтобус, его водителя зажало.