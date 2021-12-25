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В Роспотребнадзоре назвали последствия «COVID-вечеринок»

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Заместитель директора по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о последствиях «вечеринок», на которых люди заражаются COVID-19 от знакомых в надежде приобрести «естественный иммунитет».

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По словам доктора медицинских наук, такие вечеринки имели место в период распространения прошлых штаммов коронавируса, и последствия таких экспериментов «были трагичными, вплоть до летальных исходов».

Сейчас, как сообщила Руженцова, эти мероприятия участились после сообщений о том, что вариантом «Омикрон» можно переболеть в легкой форме.

«Кто-то может вообразить, что вечеринка с участием носителя штамма, заражение которым многие люди переносят легко, — безопасный путь к получению иммунитета. Но такое представление является ошибочным», — предупредила она в интервью радио Sputnik 25 декабря.

По словам эксперта, после таких «вечеринок» есть большая вероятность, что некоторые люди, в том числе имеющие хронические заболевания, могут заболеть вирусом в тяжелой форме.

«Пока данных по «Омикрону» очень мало, но к таким последствиям надо быть готовыми. «Ковид-вечеринки» — это неправильная позиция, потому что так вы можете создать проблемы себе и окружающим», — сказала сотрудник Роспотребнадзора.

«Омикрон»-штамм, как и другие варианты коронавируса, требует самого серьезного отношения и соответствующих мер предосторожности, заключила доктор медицинских наук.

Ранее, 21 ноября, газета La Repubblica сообщила, что вечеринки с участием заразившихся коронавирусом специально устраивают в северной итальянской области Трентино-Альто-Адидже, чтобы те, кто не хочет прививаться, могли заразиться и таким образом получить COVID-сертификат на основании факта перенесенного заболевания. Позже издание LADBible передало, что житель Австрии умер после такой вечеринки, прошедшей в регионе Южный Тироль на севере Италии. Вместе с мужчиной были госпитализированы еще три человека, включая маленького ребенка, но им удалось выжить.

Летом прошлого года телеканал CNN сообщил о первых «ковид-вечеринках», прошедших в США. Организаторы приглашали на них заразившихся гостей и продавали билеты здоровым людям. Тот, кто первым после «вечеринки» официально подтвердил, что заразился, мог получить денежный приз. Тогда же стало известно о первых людях, которые посетили такие «вечеринки», заразились и умерли.

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