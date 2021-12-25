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Двое хоккеистов провалились под лед во время матча в Швейцарии

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Во время матча Швейцарской хоккейной лиги 23 декабря двое игроков провалились под лед, пишет Le Matin.

Как отмечает издание, на 14-й минуте в разгар ожесточенной борьбы за шайбу защитник «Лангенталя» Тайлер Хиггинс и нападающий «Сиерры» Арно Монтандон влетели в бортик, за которым находилась яма, куда ледовый комбайн сливает воду после чистки льда.

Не ясно, была ли дверь на бортике неправильно заперта либо игроки ее очень сильно протаранили, однако в итоге хоккеисты вылетели за пределы катка и провалились в ледяную воду.

Товарищи по команде помогли игрокам выбраться из проруби. Предварительно, никто из них серьезно не пострадал, и они отделались испугом.

Матч завершился в пользу «Лангенталя» 3:2.

27 ноября сообщалось, что российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину понадобилась помощь медиков после попадания шайбы в лицо. Травму он получил в матче НХЛ с «Флорида Пантерз». В первом периоде россиянин ушел в раздевалку после того, как шайба рикошетом попала ему в лицо. Спортсмен подтвердил, что ему наложили несколько швов.

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