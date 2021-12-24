Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев выиграл пояс IBF International

Чемпион Олимпиады в Токио, российский боец Альберт Батыргазиев победил бывшего претендента на пояс чемпиона мира венесуэльца Франклина Манзаниллу. Об этом 24 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом 23-летний россиянин сумел завоевать титулы международного чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 57,15 кг.

В 10-раундовом поединке, который прошел в Москве, Батыргазиев выиграл у Манзаниллы техническим нокаутом в четвертом раунде.

Всего на счету россиянина пять побед, все из них нокаутом, и ни единого поражения. Он является четырехкратным чемпионом России.

33-летний Манзанилла, проиграв Батыргазиеву, потерпел восьмое поражение в карьере при 20 победах (19 нокаутом). В 2019 году латиноамериканец боролся за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв тогда Рею Варгасу из Мексики.

18 декабря боксер Евгений Тищенко прокомментировал победу Максима Бабанина в поединке с Оливье Даудой Меконго. На его взгляд, Бабанин в этом поединке с Меконго сумел «сломить наповал» своего противника.