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В Крыму лишили полномочий устроившего ДТП в пьяном состоянии судью

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Судью, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП и отказался от медосвидетельствования в Ялте, лишили полномочий. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич лишен полномочий за участие в ДТП и отказ от медосвидетельствования. Теперь в отношении него может быть составлен административный протокол, также ему грозит лишение водительских прав», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 14 декабря. Автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором находился судья, врезался в Porsche Cayenne. В результате происшествия никто не пострадал. Водитель, который стал виновником ДТП, находился в состоянии опьянения, угрожал полицейским и нецензурно выражался, пишет «Газета.Ru».

Также инцидент попал на видео.

22 декабря сообщалось, что во Владивостоке перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения: он сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину, которая позже скончалась. По версии следствия, обвиняемый, управляя служебным автомобилем, при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю женщину.

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