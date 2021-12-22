Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Мир
Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга
Спорт
Российская футболистка Абдуллина подписала контракт с английским «Челси»
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
На Украине создали добровольную пожарную команду из монахинь
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада
Туризм
В Краснодарском крае увеличат размер курортного сбора с 2022 года
Туризм
В Японии всех прибывающих из РФ отправят на трехдневную изоляцию
Общество
Авиакомпания S7 выполнила первый в России рейс на альтернативном топливе

Сбившего женщину экс-полицейского будут судить во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения — он сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину, которая позже скончалась.

«По версии следствия, 13 сентября 2021 года обвиняемый, управляя служебным автомобилем, вблизи улицы Спиридонова во Владивостоке при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, однако спустя время скончалась в результате полученной травмы», — сообщили ИА PrimaMedia в СУ СК РФ по Приморью.

В середине декабря суд в Свердловской области осудил бывшего сотрудника полиции на семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей. Осужденный лишен права занимать определенные должности на срок три года. Двое других полицейских, привлекавшихся к ответственности, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021