Сбившего женщину экс-полицейского будут судить во Владивостоке

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший полицейский, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения — он сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину, которая позже скончалась.

«По версии следствия, 13 сентября 2021 года обвиняемый, управляя служебным автомобилем, вблизи улицы Спиридонова во Владивостоке при въезде на нерегулируемый пешеходный переход не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 62-летнюю женщину. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, однако спустя время скончалась в результате полученной травмы», — сообщили ИА PrimaMedia в СУ СК РФ по Приморью.

В середине декабря суд в Свердловской области осудил бывшего сотрудника полиции на семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей. Осужденный лишен права занимать определенные должности на срок три года. Двое других полицейских, привлекавшихся к ответственности, заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.