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Монеточка высказалась о феминизме в новом треке «Шаганэ»

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Российская певица и музыкант Лиза Монеточка 24 декабря выпустила новый сингл «Шаганэ». Над этой композицией, в которой девушка рассуждает о феминизме, она работала вместе с мужем и художественным руководителем музыкальной группы Витей Исаевым.

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Трек «Шаганэ» рассказывает об ощущении себя сильной женщиной в мире. Как призналась Монеточка «Известиям», ей потребовалось много времени, чтобы понять цель движения феминизма и что оно ей «очень симпатично».

«Как и многие сторонники феминизма, я не сразу к этому пришла и будто бы немного отмахивалась от этого, говоря, что некоторые радикальные аспекты феминизма меня смущают», — рассказала она.

В свою очередь, Витя Исаев отметил, что песня родилась еще во время первого карантина в связи с распространением коронавируса.

«Тогда было очень сложно подобрать к ней какую‑то форму. Было большое количество демок до тех пор, пока я не принял изначальный материал Лизы, который был основан на параллельных мажорных аккордах», — рассказал музыкант.

Он также выразил мнение, что группа приняла верное решение, обратившись к рок-н-ролльной версии песни.

В видео к новому треку Монеточки представлен постоянный концертный состав певицы: на басу — Паата Чакаберия, за клавишами — Варвара Чиркина, а за ударными — Гриша Драч. Этим составом группа отправится в новый гастрольный тур,

Сольный концерт певицы состоится в клубе «Известия Hall». Мероприятие носит название «Пост-рождественские встречи Лизы Монеточки».

Ранее, 10 декабря, музыкальный стриминговый сервис Spotify определил самых популярных исполнителей в России в основных музыкальных жанрах за 2021 год. Рейтинг поп-исполнителей возглавляет южнокорейский бойз-бенд BTS, группа продолжает доминировать не только в российских, но и в общемировых чартах. Сразу вслед за K-Pop артистами расположились канадский исполнитель The Weeknd и Billie Eilish. Шестое место досталось российскому дуэту HammAli & Navai.

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