Spotify определил самых популярных в России исполнителей за 2021 год

Музыкальный стриминговый сервис Spotify определил самых популярных исполнителей в России в основных музыкальных жанрах за 2021 год. Результатами платформа поделилась с «Известиями».

Рейтинг поп-исполнителей возглавляет южнокорейский бойз-бэнд BTS, группа продолжает доминировать не только в российских, но и в общемировых чартах. Сразу вслед за K-Pop артистами расположились канадский исполнитель The Weeknd и Billie Eilish, недавно выпустившая альбом Happier Than Ever. Замыкают первую пятерку рейтинга две молодые звезды из США: Doja Cat и Lil Nas X.

Шестое место досталось российскому дуэту HammAli & Navai. За исполнителями следуют Zivert и Artik & Asti, а также выпустившая в этом году два альбома Lana Del Rey и юный исполнитель из Нижнего Новгорода Ramil’.

При этом российский топ-10 самых популярных рэп-исполнителей состоит исключительно из русскоязычных артистов. Список возглавил Morgenshtern, за ним, на втором месте, оказался Скриптонит. Лидерами первой пятерки топа остаются Miyagi & Andy Panda и kizaru, а на пятом месте расположился OG Buda.

В топ-10 вошли стремительно набирающие популярность SODA LUV и MAYOT. За ними следует Big Baby Tape. PHARAOH и GONE.Fludd замыкают десятку лидеров.

В топе классической музыки на первом месте оказался Иоганн Себастьян Бах, за ним следует Вольфганг Амадей Моцарт. Компанию зарубежных мастеров разбавил самый прослушиваемый отечественный артист Spotify за рубежом в 2020 году — Петр Ильич Чайковский. Совсем немного от них отстали другие представители западной классики — Антонио Вивальди, Фредерик Шопен и Людвиг ван Бетховен.

Замыкают рейтинг самых прослушиваемых исполнителей классической музыки в России современные композиторы: Joe Hisaishi и двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую музыку Gustavo Santaolalla, а также французы Клод Дебюсси и Эрик Сати.

Рейтинг рок-исполнителей возглавляет легендарный коллектив из Санкт-Петербурга Король и Шут, сместивший победителей «Евровидения-2021», группу Måneskin на вторую строчку топа.

Также в пятерку попали группа «Нервы» и легенда отечественного рока — «Кино». На пятой строчке расположилась Земфира, которая вернулась с первой за восемь лет пластинкой «бордерлайн». Выход нового материала поспособствовал попаданию в рейтинг и коллектива Imagine Dragons. Сразу вслед за ними расположилась молодая ярославская группа ssshhhiiittt!

Замыкают рейтинг самых популярных рок-исполнителей легенды 2000-х, к которым в России давно сложилось особое отношение, — Rammstein, группа Twenty One Pilots, а также легенда русского рока — группа «Би-2».

В списке лучших исполнителей альтернативной музыки первое место досталось Пошлой Молли, второе место заняла группа «Порнофильмы». Следом за ними — «Три дня дождя», продолжают список МУККА и смешивающая в своем творчестве разные жанры астраханская группа Anacondaz.

Категорию самых популярных инди-исполнителей возглавила российская артистка Алена Швец. Вторую строчку занял коллектив из Коломны «Дайте танк »(!). На третьем и четвертом местах расположились австралийско-японский певец Joji и яркий коллектив The Neighbourhood, а вслед за ними — Arсtic Monkeys.

24 ноября назвали самую популярную песню всех времен по версии журнала Billboard — ею стала композиция Blinding Lights исполнителя The Weeknd. Трек сместил с первого места чарта Hot 100 песню The Twist американского певца Чабби Чекера и установила рекорд, находясь в хит-параде 90 недель подряд.