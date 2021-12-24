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В суде раскрыли подробности иска юриста к Деду Морозу

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Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу. В заявлении Мирзоев просил выдать ему подарки за 23 года, однако список желаемых вещей юрист не написал. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

«Великоустюгский районный суд зарегистрировал иск Мирзоева к АО «Дед Мороз». <…> Списков подарков и заветных желаний и квитанции об оплате госпошлины в конверте не оказалось, поэтому суд составил акт об отсутствии указанных в качестве приложений документов», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов, опубликованном «ВКонтакте».

В иске Мирзоев попросил вручить ему 23 подарка, а также компенсировать моральный вред в размере 10 млн рублей.

Днем ранее ситуацию с иском Мирзоева в ходе пресс-конференции прокомментировал президент России Владимир Путин. Он выразил готовность стать адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что подарки получают только «хорошие девочки и мальчики».

Мирзоев в комментарии «Известиям» удивился, что его история дошла до главы государства. Как отметил юрист, он рад, что смог привлечь внимание к этой ситуации. По его словам, у него исполняется мечта «встретить в суде серьезного противника».

В тот же день жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд и прокуратуру с требованием наказать Мирзоева, который подал иск в отношении Деда Мороза. Местная жительница сочла оскорбительным заявление Мирзоева. Как убеждена женщина, таким образом мужчина «распространяет сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Она обратилась в суд и прокуратуру с просьбой взыскать с юриста 10 млн рублей.

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