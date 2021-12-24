Названы лидирующие в 2021 году по зарплатам отрасли

В 2021 году лидером по росту заработных плат среди всех отраслей российской экономики стали финансы и страхование — +17,7% по сравнению с прошлым годом, а также IT и связь — +16,7%. Об этом говорится в итоговом отчете по рынку труда, который подготовили эксперты «Работы.ру» и «СберИндекса» (входят в экосистему «Сбера»), который поступил в редакцию «Известий» в пятницу, 24 декабря.

«Компании этих секторов конкурируют за одни и те же кадры и ввиду высокой квалификации сотрудников вынуждены достаточно быстро повышать компенсацию. Наблюдаемый рост значительно превышает любые инфляционные метрики», — отмечается в исследовании.

Кроме того, заметный рост зарплат наблюдается в строительном секторе — +12,9%. Однако здесь динамика начинает подавать «пока очень ранние признаки замедления», которые могут говорить как о восстановлении предложения трудовых ресурсов, так и о стабилизации спроса на них, указали эксперты.

К концу года рост зарплат ускорился: в ноябре номинальный фонд оплаты труда увеличился на 14,8% год к году (за весь этот год рост составил 11,6%). Медианная зарплата составила 36 644 рубля, увеличившись на 10,2% в годовом выражении. Специалисты связывают это с восстановлением найма и индексацией зарплат в условиях ускоряющейся инфляции, которая в ноябре достигла 8,4% годовых.

В целом фонд оплаты труда полностью восстановился после пандемии, его общая сумма в компаниях в этом году составила 29,3 трлн рублей.

Спрос на работников в текущем году вырос на 29%. Лидером по этому показателю среди всех отраслей является сфера торговли, где прирост вакансий составил 140% в годовом выражении. В тройку лидеров также попали: финансово-страховой сектор — +93% и маркетинг, реклама и СМИ — +66%. В этих отраслях спрос на кадры превысил даже доковидный 2019 год. Увеличилось и число вакансий в сфере IT и связи — +59% к 2020 году.

Стоит отметить, что по итогам уходящего года доля предложений от российских работодателей выросла на 29% по сравнению с 2020 годом.

Однако активность соискателей росла медленнее, чем спрос на них, что спровоцировало дефицит кадров почти во всех сферах, отмечается в отчете. Его авторы прогнозируют, что в 2022 году кадровый голод сохранится сфере строительства и массовых специальностей — водители, продавцы, комплектовщики и другие. Работодатели столкнутся с дефицитом IT-специалистов, что объясняется оттоком кадров за границу и цифровизацией.

Повышенную ценность на рынке труда сохранят в новом году медработники — младший медицинский персонал, врачи, фармацевты. В связи с пандемией вырос и спрос на услуги телемедицины. Спрос на медицинских сотрудников растет в отрасли здоровья на стыке с IT.

Большая часть работодателей заявила о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях в 2021 году, острее всего эта проблема ощущается в сфере сельского хозяйства.

20 декабря международная рекрутинговая компания Hays в России обнародовала результаты опроса о ситуации на рынке труда. Согласно им, большая часть работодателей заявила о серьезном кадровом дефиците в своих отраслях в этом году. Острее всего проблема стоит в сельском хозяйстве.

По итогам года о снижении текучести кадров сообщили только 7% работодателей. Доля компаний, в которых этот показатель остался на уровне прежнего года и вырос, сопоставима — 48% и 45% соответственно. При этом 76% руководителей согласны с тем, что в их отрасли есть дефицит профессионалов. О нехватке кадров по отрасли в целом заявляли 35%, а о недостатки только специалистов с новыми или редкими функциями — 41%.