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Совфед одобрил закон о продлении дачной амнистии

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Совфед одобрил закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Это в пятницу, 24 декабря, следует из трансляции заседания СФ на YouTube.

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Данный режим позволит поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в Едином госреестре недвижимости это право не числится.

Кроме того, до 1 марта 2031 года гражданин, который постоянно проживает без права собственности в возведенном до 14 мая 1998 года жилом доме и расположенном в границах населенного пункта, сможет получить в собственность бесплатно земельный участок, где его дом расположен. В данном случае подразумеваются участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Соответствующий закон 17 декабря приняла Госдума в третьем, окончательном чтении. Отмечалось, что дачная амнистия не коснется особо охраняемых территорий. Также закон регламентирует, что в период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка орган местного самоуправления не имеет право сносить дом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что проект призван дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией.

27 октября «Известия» писали, что в 2022 году собственников недвижимости ждут изменения в правилах пользования жилыми помещениями. Одно из основных — это увеличение кадастровой стоимости жилья. Отмечалось, что в Москве она повысится на 21,4%.

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