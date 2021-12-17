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ГД приняла в III чтении закон о продлении дачной амнистии

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Госдума в пятницу, 17 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

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Продленный режим предполагает возможность поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в Едином госреестре недвижимости это право не числится.

Помимо этого, до указанной даты граждане, постоянно проживающие без права собственности в доме, возведенном до 14 мая 1998 года и расположенном в границах населенного пункта, смогут получить в собственность бесплатно земельный участок, где его дом расположен. При этом в данном случае подразумеваются участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности.

Вместе с тем дачная амнистия не коснется особо охраняемых территорий. Также закон регламентирует, что в период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка орган местного самоуправления не имеет право сносить дом.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, проект призван дополнительно защитить права граждан, получивших в наследство имущество, чьи бывшие владельцы не успели воспользоваться дачной амнистией.

27 октября «Известия» писали, что в 2022 году собственников недвижимости ждут изменения в правилах пользования жилыми помещениями. Одно из основных — это увеличение кадастровой стоимости жилья. Отмечалось, что в Москве она повысится на 21,4%.

2 декабря 2020 года Совет Федерации одобрил закон о продлении дачной амнистии до марта 2026 года, в том же месяце президент России Владимир Путин подписал документ.

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