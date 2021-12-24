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Два человека погибли при пожаре в Ижевске

Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани

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Два человека погибли при пожаре в реанимации одной из инфекционных больниц в Астрахани, предназначенной в том числе для пациентов с коронавирусом. Об этом стало известно «Известиям» в пятницу, 24 декабря.

Следственный комитет России (СКР) подтвердил информацию о двоих погибших при пожаре.

Пожар возник ранее в этот день. Площадь возгорания составила 15 кв. м. По некоторым данным, пожар мог стать следствием неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем.

В МЧС РФ в свою очередь уточнили, что пожарные ликвидировали открытое горение. Также была проведена эвакуация людей. В настоящий момент угроза распространения огня отсутствует.

Ранее в этот день двое мужчин погибли при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в Ижевске. Погибшие — дед и внук, 86 и 36 лет. Была проведена эвакуация жильцов дома, общая площадь пожара составила 80 кв. м.

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