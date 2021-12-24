Два человека погибли при пожаре в Ижевске

Двое мужчин погибли при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в Ижевске. Об этом 24 декабря сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Удмуртии.

Возгорание возникло в ночь на пятницу, 24 декабря, в квартире 14-этажного дома на улице Наговицына в Ижевске. Погибшие — дед и внук, 86 и 36 лет.

Как говорится в сообщении на сайте МЧС, информация о пожаре поступила от очевидца.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (спустя 5 минут с момента сообщения) происходило горение балкона на 8 этаже жилого дома открытым пламенем», — отметили пожарные.

Была проведена эвакуация жильцов дома, общая площадь пожара составила 80 кв метров.

40 взрослых и семеро детей размещены в пункте временного размещения в гостинице.

В ночь на пятницу в Томске сгорели три иномарки во дворе на улице Никитина. Точная причина пожара неизвестна. Сумма ущерба выясняется.