Названы возможные причины пожара в реанимации больницы в Астрахани
Пожар в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Кировском районе Астрахани мог возникнуть из-за неисправности проводки или неосторожного обращения с огнем. Об этом 24 декабря сообщил источник «Известий».
По словам источника, возгорание возникло в госпитальном боксе, где находились два пациента. Из лечебного учреждения из-за пожара были эвакуированы более 40 человек.
По другим данным, могло загореться кислородное оборудование. В настоящее время пожар ликвидирован. По последней информации, погибли два человека.
В августе в больнице Ярославля произошел пожар, были эвакуированы 76 человек. Cообщалось, что один пациент погиб, при этом отмечалось, что его смерть наступила не в результате задымления. Пострадали два человека.
В мае 2020 года пять человек погибли в результате пожара в реанимационном отделении больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге.