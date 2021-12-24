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Температура в Оймяконе опустилась до -61

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Температура в Оймяконе (Республика Якутия) по состоянию на 11:40 по местному времени (4:40 мск) опустилась до –61 градуса. Об этом 24 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Такую погоду можно назвать нехарактерной для села в Оймяконском улусе. Обычно зимой столбики термометров опускаются там до –40 градусов.

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По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС), сейчас в регионе идет небольшой снег на севере, на побережье дует порывистый ветер до 9–14 м/с.

Ранее в управлении образования по Оймяконскому району в Якутии сообщили, что все ученики отправлены 22 декабря на дистанционное обучение. При этом уже с начала недели ученики 1–8 классов учатся в регионе в дистанционном формате.

22 декабря в якутском поселке городского типа Усть-Нера температура воздуха понизилась до –55 градусов. По данным метеорологических измерений, всего в среду температура воздуха ниже –45 градусов зарегистрирована в 33 пунктах наблюдения, из них еще холоднее — ниже 50 градусов — в 16 населенных пунктах Якутии.

На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже –67 градусов по Цельсию. В Верхоянске в феврале 1892 года было зафиксирована температура –67,8 градуса.

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