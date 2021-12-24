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Минсельхоз предупредил о подорожании хлеба и масла

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Минсельхоз подготовил прогноз о том, как в ближайшие недели изменятся цены на продукты. Документ, с которым ознакомились «Известия», датирован 10 декабря, ведомство направило его в правительство.

Из доклада следует, что стоит ожидать подорожания пшеничной муки, хлеба из нее, а также подсолнечного масла.

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Расчеты ведомства показывают, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю — до 24,6 тыс. рублей за тонну. За это же время в рознице она, вероятно, подорожает на 3,7%, до 47,3 тыс. рублей за тонну, то есть до 47 рублей за килограмм. В итоге увеличится стоимость хлеба, ожидают в министерстве. Как отмечено в докладе, цена продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тыс. рублей за тонну. То есть буханка в 700 г обойдется почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах — на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей за тонну. То есть стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей, следует из расчетов специалистов министерства.

Также в министерстве полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей/т, в магазинах — на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей за тонну, то есть 137,4 рубля за килограмм. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%, до 34,9 тыс. рублей за тонну.

Цены производителей на муку, хлеб и подсолнечное масло стабилизировались либо близки к этому, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. В ведомстве добавили, что затраты изготовителей продолжают расти: дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости. Это будет оказывать негативное влияние на стоимость муки и хлеба плюс создаст предпосылки для незначительной коррекции цен на подсолнечное масло, заключили в министерстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Батонная стена: Минсельхоз спрогнозировал цены на хлеб и масло в феврале

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