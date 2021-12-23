Ребенка госпитализировали после падения наледи с крыши в Уфе

В Уфе на улице Интернациональной, 129, с кровли пятиэтажки сошла наледь прямо на 11-летнего ребенка. Об этом информирует управление гражданской защиты города.

Известно, что ребенок шел в школу. Позже родители отвезли мальчика в больницу, забрав его из учебного заведения. Ребенок был госпитализирован, на данный момент выясняются причины произошедшего. Как напоминает «МедиаКорСеть», прокуратура уже вынесла представление в адрес мэра Уфы Сергея Грекова о нарушениях в работе, которые привели к снежным завалам и гололеду.

Ранее народный артист Иван Краско пожаловался президенту России Владимиру Путину на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге. По словам актера, он подписал обращение активистов с описанием сложной ситуации, так как согласен с содержанием письма.

«Весь город стоит за мной. Раз все обращаются к президенту, значит, он один может решать такие проблемы, поэтому я и обратился», — отметил Краско.