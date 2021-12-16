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Актер Иван Краско пожаловался Путину на уборку снега в Петербурге

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Народный артист Иван Краско пожаловался президенту России Владимиру Путину на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге.

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По словам актера, он подписал обращение о плохой уборке снега в городе, так как согласен с содержанием письма. Но инициатива была не его, пояснил Краско. Текст написали активисты и попросили артиста подписать его.

«Как я понял, вопрос был такой: осмелюсь ли я подписать письмо президенту по поводу снежной обстановки в городе», — приводит 16 декабря телеканал РЕН ТВ слова Краско.

По словам Краско, в силу возраста ему очень трудно передвигаться по городу. На дорогах и тротуарах очень скользко и много снега. В пример он привел центр Петербурга, на улице Итальянской не убран снег.

«А можно же тазобедренный сустав сломать и инвалидом стать. Весь город стоит за мной. Раз все обращаются к президенту, значит, он один может решать такие проблемы, поэтому я и обратился», — добавил Краско.

13 декабря льдина упала на 57-летнюю женщину с крыши торгового центра «Озерки» на проспекте Энгельса в Петербурге. Женщина была госпитализирована. По факту случившегося в отношении компании «Капитал-Профит» возбудили административное дело.

12 декабря на 33-летнюю женщину в центре Петербурга с крыши упала наледь. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Управляющая компания «БТК Девелопмент» в Санкт-Петербурге согласилась выплатить компенсацию пострадавшей.

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