УК выплатит компенсацию за падение наледи на человека в Петербурге

Управляющая компания «БТК Девелопмент» в Санкт-Петербурге согласилась выплатить компенсацию пострадавшей от падения наледи с крыши дома. Инцидент произошел на набережной реки Мойки. В компании, отвечающей за кровлю этого здания, утверждают, что оказывают полное содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.

Проводится внутренняя проверка качества оказания специализированных услуг по очистке крыши подрядчиками, рассказали телеканалу «78» в компании.

Представитель УК утверждает, что только в декабре подрядная организация выезжала на объект пять раз, а с начала осенне-зимнего сезона в зонах возможного падения снежно-ледяных образований с крыши и элементов фасада были установлены ограждения.

Инцидент произошел в понедельник, 12 декабря. На 33-летнюю петербурженку с крыши упала наледь. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данным канала, она по-прежнему остается в тяжелом состоянии.

13 декабря льдина упала на 57-летнюю женщину с крыши торгового центра «Озерки» на проспекте Энгельса в Петербурге. Она была госпитализирована, но позже отпущена домой. По факту случившегося в отношении компании «Капитал-Профит» возбудили административное дело.

Ранее аналитики «АльфаСтрахования» составили рейтинг регионов, в которых автомобилисты чаще всего обращались в страховую компанию после падения снега и сосулек этой зимой. Треть всех случаев, связанных с падением сосулек и сходом ледяных глыб, приходится на Санкт-Петербург.