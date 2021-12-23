Продажи российских кондитерских изделий за рубеж увеличились почти на 14%
По данным федеральной таможенной службы, Россия почти на 14% увеличила экспорт кондитерских изделий. С начала года за рубеж поставлено более 662 тыс. т продукции, сообщает телеканал «Известия». Выручка от продажи сладостей выросла на 20% — $1,4 млрд. Кроме стран СНГ вырос экспорт в ОАЭ, Китай и Южную Корею. Отмечается, что приобретают сладости из нашей страны почти 50 государств мира. Кроме того, учитывая успехи, в будущем РФ намерена закрепиться на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки.
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