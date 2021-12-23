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В правительстве рассказали о планах по объединению ПФР и ФСС к 2023 году

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Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) планируется объединить к 1 января 2023 года. Об этом 23 декабря рассказали журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

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«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК (российской трехсторонней комиссии. — Ред.) будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — сообщили в секретариате.

В феврале 2021 года стало известно, что ПФР могут объединить с ФСС и Федеральным фондом медицинского страхования (ФОМС). Отмечалось, что это решение поможет улучшить оптимизацию и цифровизацию процессов получения социальной поддержки до уровня одного окна.

В августе глава российских профсоюзов Михаил Шмаков сообщил «Известиям», что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает против объединения ПФР с фондами медицинского и социального страхования. Он выразил мнение, что в этом случае ухудшатся условия предоставления пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и всех страховых выплат.

Вопрос объединения трех внебюджетных социальных фондов был поднят в 2018 году. Голикова дала поручения Минтруду, а также ПФР, ФСС и Фонду обязательного медстрахования внести концептуальные предложения по изменению правового статуса фондов.

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