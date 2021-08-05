ФНПР не поддержит объединение социальных фондов

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает против объединения Пенсионного фонда с фондами медицинского и социального страхования, которое поддерживается Минфином. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава российских профсоюзов Михаил Шмаков.

«Мы считаем, что это неправильно. Ухудшатся условия предоставления пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, всех страховых выплат. Мы опасаемся, что Министерство финансов сможет бесконтрольно забирать средства из этого социального фонда для пополнения федерального бюджета», — пояснил глава профсоюзов.

Он добавил, что Минфин уже дважды забирал излишки Фонда социального страхования в федеральный бюджет.

«Мы выступали категорически против этого, критиковали и будем критиковать дальше. Это не нравится Минфину. И поэтому он хочет все в общий котел, и фактически руководить этим. Поэтому мы выступаем против и не дадим это сделать», — сообщил Михаил Шмаков «Известиям».

Как заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, объединение Пенсионного Фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) может произойти не ранее 2023 года, к этому процессу относятся осторожно.

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