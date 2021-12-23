Мужчина напал с ножом на врача и полицейских в Красноярске
Мужчина в Красноярске напал с ножом на медика и двух полицейских. Он задержан. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
21 декабря в полицию обратилась жительница Красноярска и сообщила, что ее 32-летний брат избивает их мать. Полицейские прибыли на место и в квартире обнаружили, что мужчина не в себе, после чего вызвали медиков.
В ходе осмотра мужчина распылил в воздух газовый баллончик и ударил врача ножом в спину. После этого во время задержания он нанес полицейским ножевые ранения в область бедер.
Несмотря на травмы, они обезвредили нападавшего, вызвали скорую помощь и сообщили о произошедшем, пишет REGNUM.
Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, пишет НСН. Злоумышленника арестовали. Пострадавшего врача доставили в больницу, его здоровью угрозы нет. Полицейским также оказали медицинскую помощь.
14 декабря правоохранители подтвердили задержание мужчины, подозреваемого в нападении на курьера на остановке общественного транспорта на юго-востоке Москвы.
Полицейские установили, что возле остановки между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту удар острым предметом. Телесные повреждения получил сотрудник службы доставки.