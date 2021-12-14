Мужчина напал на курьера с ножом на остановке в Москве

Неадекватный мужчина в Москве напал на курьера на автобусной остановке. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Рязанском проспекте ранее в этот день. По данным телеканала, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что сначала он принялся оскорблять потерпевшего, а затем набросился на него с ножом.

«Он кричал на курьера, оскорблял его. Главной его претензией была фраза: «Из-за тебя у меня нет работы», — рассказал сайту kp.ru очевидец происшествия.

В результате курьер получил ранение в горло. По предварительным данным, пострадавшему 20 лет, он потерял много крови, его госпитализировали. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Злоумышленник был задержан, его доставили в отдел полиции для разбирательства.

13 декабря в Москве мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача. По предварительной информации, мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот. В тот же день нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на убийство».