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В Москве задержали ударившего ножом стоматолога мужчину

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В Москве задержали недовольного клиента, ударившего стоматолога ножом. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Покушение на убийство», — сказала она журналистам.

Кроме того, в столичной прокуратуре заявили, что Следственный комитет приступит к проверке по факту нападения.

«По решению Бабушкинского прокурора проведение проверки, принятие процессуального решения и дача оценки по факту покушения на убийство поручено территориальному органу столичного управления СК России», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, стоматолог получил проникающее ножевое ранение в живот, на данный момент он госпитализирован. Отмечается, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту произошедшего.

Мужчина ворвался с ножом в стоматологию и ранил врача ранее в этот день. Инцидент произошел в частном учреждении в Ясном проезде в Москве. По предварительной информации, мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот.

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