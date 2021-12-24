Опрос показал популярные у россиян рецепты оливье

Больше половины (60%) россиян предпочитают рецепт оливье с вареной колбасой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками AliExpress Россия и ResearchMe.

Так, рецепт оливье с курицей выбирают 19% россиян, а тройку лидеров замыкает оливье с говядиной — его предпочитают 10% россиян.

Большинство опрошенных (85%) в качестве заправки добавляют в оливье майонез, 14% предпочитают сметану, а 1% респондентов добавляет в салат простоквашу или масло.

Также результаты опроса показали, что 87% добавляют в оливье зеленый горошек, в то время как оливье с морковью предпочитает меньшее число россиян — 64%.

Кроме того, 34% опрошенных признались, что могут съесть до полкило оливье за праздники на человека, 40% россиян отметили, что на новогодних праздниках съедят не больше 300 г салата и лишь 12% готовы съесть более 1 кг.

На основе данных опроса аналитиками был составлен рейтинг самых необычных ингредиентов оливье. Так, некоторые россияне добавляют в блюдо креветки и крабовое мясо (их добавляет в салат треть опрошенных из тех, кто добавляет нестандартные ингредиенты). Второе место по необычным ингредиентам занимают оливки, их в оливье кладут 27% респондентов из группы.

Замыкают тройку каперсы: 22% опрошенных из любителей нестандартных рецептов предпочитают добавить их в салат.

Ранее, 20 декабря, диетолог Маргарита Королева рассказала, что салаты должны состоять всего из трех-пяти ингредиентов. По словам эксперта, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод.

Чтобы сберечь желудок во время празднования Нового года с сопутствующим праздничным столом, за который люди примутся только после полуночи, Королева посоветовала подать на стол несложные салаты из свежих овощей и без майонеза.