Международные резервы России выросли за неделю до $626,3 млрд

Международные (золотовалютные) резервы России за неделю выросли на $0,8 млрд, до $626,3 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка в четверг, 23 декабря.

Резервы увеличились в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 19 ноября — тогда международные резервы также составили $626,3 млрд. При этом 12 ноября был зарегистрирован исторический максимум, когда эти резервы составили $626,2 млрд.

За 2020 год международные резервы России выросли на 7,5% и на 1 января 2021-го составляли $595,8 млрд.

Международные резервы Российской Федерации — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ), а также средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).