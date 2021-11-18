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Международные резервы России обновили исторический максимум

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Международные резервы РФ обновили исторический максимум, составив $626,2 млрд на 12 ноября. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

При этом отмечается, что по состоянию на 5 ноября их величина была равна $622,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд.

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Как уточняется в сообщении, их объем в период с 5 по 12 ноября увеличился на 0,7%. Предыдущий рекорд ЦБ был зафиксирован 1 ноября — $624,2 млрд.

Отмечается, что рост объема международных резервов возник под воздействием положительной переоценки, а также покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ, а также средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что 14 октября объем международных резервов России по состоянию на 1 сентября 2021 года превысил $618,2 млрд, побив исторический рекорд.

В конце июня текущего года эксперты сообщали, что РФ находится на лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны — 40% от ВВП, совокупный госдолг — около 17% от ВВП.

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