Экспозицию Москвы в рамках «Экспо-2020» посетили более 350 тыс. человек

Российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае посетили более 350 тыс. человек. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Интерактивное пространство было посвящено ключевым программам развития города и уникальному опыту в самых разных сферах, среди которых культура, предпринимательство, туризм и многие другие. Экспозиция открылась 20 ноября и работала на протяжении месяца.

«Экспозиция и обширная программа Москвы в Дубае стала окном в столицу для сотен тысяч гостей со всего мира. Каждый мог познакомиться с направлениями развития нашего города. Модернизация городской среды и инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов — все изменения последних лет делают Москву достойной площадкой для проведения «Экспо-2030» и демонстрации передовых практик человечества», — отметила Сергунина.

Центром московской экспозиции в Дубае стала смотровая площадка — уменьшенная копия моста парка «Зарядье». Для посетителей сделали виртуальную экскурсию «Полет над Москвой», чтобы каждый смог полюбоваться столицей России.

Композитор Виктор Осадчев написал музыкальный и звукошумовой ряд для композиции — бой курантов, перезвон колоколов, летний дождь, шум стадиона.

Также ярким событием на выставке стал модный показ коллекций московских дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow. Кроме того, в программе были представлены полнометражные ленты и сборники коротких мультфильмов.

В начале декабря жители и гости Дубая могли познакомиться с русской кухней в рамках фестиваля Moscow Gastronomic Week, его кураторами выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin. Среди предложенных блюд — оливье с домашней птицей, кулебяка с лососем, авторский холодец, холодный борщ, котлеты «Пожарские».

В рамках экспозиции работало и мобильное отделение «Почты России». В десятки стран мира отправили более восьми тысяч открыток с видами российской столицы. Кроме того, на площадке прошла выставка современных российских художников и творческий проект Color.AI, концерты «Московская весна a cappella» и джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, фестиваль популярной музыки Moscow Night.

Основная экспозиция столицы завершила работу, однако до закрытия «Экспо-2020» Москва представит в Дубае выступления оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера» и других представителей российской музыки и культуры, добавил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у Москвы есть успешный опыт проведения крупных международных мероприятий, поэтому она полностью готова принять всемирную универсальную выставку «Экспо-2030». В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин также выразил надежду на то, что Москва получит право провести «Экспо-2030».

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.