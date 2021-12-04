Мишустин выразил надежду на проведение «Экспо-2030» в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин надеется, что Москва получит право провести «Экспо-2030». Об этом 4 декабря он сказал на открытии Национального дня России на «Экспо-2020» в Дубае.

«Мы приложим все усилия, чтобы получить возможность воплотить в реальность основную идею нашей заявки — «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира». Надеемся, что она найдет отклики во всех уголках планеты. Уверены, что выбор Москвы будет самым лучшим», — заявил Мишустин.

Он также подчеркнул, что «Москва — это крупнейший, динамично развивающийся и современный мегаполис», в котором «органично сочетаются история и инновации, памятники архитектуры и небоскребы делового центра, крупнейшие зеленые парки и новейшая транспортная инфраструктура».

Глава кабинета министров РФ заверил, что российская столица сможет принять «десятки миллионов гостей, сделать их пребывание в нашей стране интересным, полезным и запоминающимся». Но главное, по мнению Мишустина, то, что Москва способна «создать для «Экспо» уникальное наследие для будущих поколений».

«Принимая вас здесь, на открытии Национального дня России, мы рассчитываем увидеться снова в 2030 году в Москве на церемонии открытия Всемирной универсальной выставки «Экспо», — обратился премьер-министр России к участникам церемонии.

23 ноября сообщалось, что в российском павильоне на Всемирной универсальной выставке в Дубае (ЭКСПО-2020) открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. На ней представлены ключевые программы развития города, технологические новации и разнообразный опыт, реализуемый в столице в самых разных сферах.

Среди запланированных в рамках экспозиции Москвы мероприятий — выступления оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера», оркестра под управлением Игоря Бутмана, фестиваль московского кино. Креативный потенциал столицы представят ведущие московские дизайнеры. Кроме того, состоится фестиваль Moscow Gastronomic Week, который призван напомнить о недавней презентации гида Michelin по российской столице.

«Экспо-2020» проходит в Дубае с 1 октября по 31 марта 2022 года. Мероприятие должно было состояться в прошлом году, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. Для посетителей работают около 400 национальных и тематических павильонов. Отдельный блок программы посвящен развитию предпринимательского дела.