В российском павильоне на ЭКСПО-2020 открылась экспозиция о Москве

В российском павильоне на Всемирной универсальной выставке в Дубае (ЭКСПО-2020) открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Как сообщается во вторник, 23 ноября, на сайте mos.ru, на ней представлены ключевые программы развития города, технологические новации и разнообразный опыт, реализуемый в столице в самых разных сферах.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, экспозиция будет работать до 20 декабря, а культурные мероприятия продлятся до закрытия выставки в марте следующего года. Она подчеркнула, что разносторонняя программа познакомит гостей с современным вектором развития российской столицы и поспособствует продвижению заявки города на право проведения ЭКСПО-2030. Сергунина напомнила, что заявка была подана весной и Москва стала первым городом-претендентом.

«Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества. Кстати, напомню, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней, начиная с самой первой, проходившей в Лондоне в 1851 году», — добавила вице-мэр.

Среди запланированных в рамках экспозиции Москвы мероприятий — выступления оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера», оркестра под управлением Игоря Бутмана, фестиваль московского кино. Креативный потенциал столицы представят ведущие московские дизайнеры. Кроме того, состоится фестиваль Moscow Gastronomic Week, который призван напомнить о недавней презентации гида Michelin по российской столице.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.