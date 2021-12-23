Путин рассказал об уровне продолжительности жизни в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил о сокращении продолжительности жизни в России в 2021 году.

«Продолжительность жизни, она у нас чуть-чуть сократилась: была 71,5 [года], стала 70,1. <…> И это одно из негативных последствий пандемии коронавируса», — заявил Путин 23 декабря на пресс-конференции.

В сентябре россияне назвали желаемую продолжительность жизни: в среднем она составляет 87,6 года. Согласно опросу «СберНПФ», запросы граждан выросли по сравнению с летом 2019 года, когда проводилось последнее аналогичное исследование: тогда средняя желаемая продолжительность жизни составляла 86,7 года.

В апреле Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России к 2030 году должна достичь 78 лет. Он также указал на неутешительные цифры статистики, отметив при этом, что в условиях распространения коронавируса задача стоит сложнейшая.

В марте вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что потенциал увеличения численности российского населения не исчерпан. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но принятые в 2020 году меры будут иметь отложенный эффект, добавила она.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.