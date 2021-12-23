Собянин утвердил проект благоустройства территорий у двух станций МЦД

Правительство Москвы утвердило проект благоустройства территорий у станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар» МЦД-1. Соответствующее постановление в четверг, 23 декабря, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Общая площадь благоустройства составит 128,8 га. В районе станции «Кунцевская» для пассажиров возведут пешеходный переход через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта. Также запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети.

Рядом со станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» появятся современные остановки общественного транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей. От станций до остановок пассажиры смогут пройти под навесами «сухие ноги», защищающими от дождя и снега.

1 ноября Собянин заявил, что до конца 2021 года на МЦД-4 откроют еще три станции. Две из них — «Минская» и «Аминьевская» — станут крупными транспортно-пересадочными узлами. «Минская» даст возможность пересаживаться на Солнцевскую ветку метро, а «Аминьевская» — на Большую кольцевую линию, отметил мэр.

20 октября Сергей Собянин объявил название новой станции МЦД на Комсомольской площади. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали название новой станции МЦД в центре Москвы — «Площадь трех вокзалов».