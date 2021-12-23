Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Собянин утвердил проект благоустройства территорий у двух станций МЦД
Общество
До –30 градусов отмечалось в Подмосковье в ночь на 23 декабря
Общество
На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии
Мир
В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России
Общество
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
Экономика
Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию
Мир
Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи
Мир
Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав ВМФ до конца 2022 года

Собянин утвердил проект благоустройства территорий у двух станций МЦД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Москвы утвердило проект благоустройства территорий у станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар» МЦД-1. Соответствующее постановление в четверг, 23 декабря, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Удобный поезд: на чем лучше ездить по Москве
Wi-Fi, розетки, места для велосипедов — что ценят пассажиры МЦД

Общая площадь благоустройства составит 128,8 га. В районе станции «Кунцевская» для пассажиров возведут пешеходный переход через пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта. Также запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети.

Рядом со станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» появятся современные остановки общественного транспорта, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей. От станций до остановок пассажиры смогут пройти под навесами «сухие ноги», защищающими от дождя и снега.

1 ноября Собянин заявил, что до конца 2021 года на МЦД-4 откроют еще три станции. Две из них — «Минская» и «Аминьевская» — станут крупными транспортно-пересадочными узлами. «Минская» даст возможность пересаживаться на Солнцевскую ветку метро, а «Аминьевская» — на Большую кольцевую линию, отметил мэр.

20 октября Сергей Собянин объявил название новой станции МЦД на Комсомольской площади. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали название новой станции МЦД в центре Москвы — «Площадь трех вокзалов».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021