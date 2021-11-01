На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2021 года на МЦД-4 откроют еще три станции. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в воскресенье, 31 октября.

«Три мощных вокзала еще предстоит ввести до конца года», — заявил Собянин в эфире «России 1».

Две станции — Минская и Аминьевская — станут крупными транспортно-пересадочными узлами. Минская станция даст возможность пересаживаться на Солнцевскую ветку метро, а Аминьевская — на Большую кольцевую линию.

Отмечается, что эта железная дорога в дальнейшем станет частью МЦД-4. Эта система пройдет по семи столичным вокзалам и объединит их в единую транспортную артерию, отмечает телеканал «360».

«Ведутся работы по всем направлениям, включая площадь трех вокзалов, где идет мощная реконструкция. И параллельно мы создаем новые вокзалы на этой линии», — добавил Собянин.

Согласно проекту, пользоваться станциями смогут в том числе те, кто приезжает из ТиНАО на поездах Киевского направления железной дороги, отмечает «Москва 24».

Протяженность будущего МЦД-4 «Киевско-Горьковский» составит 86 км, уточняет РИАМО. На нем будет 39 остановочных пунктов, в том числе на Курском, Ярославском, Казанском, Ленинградском, Савеловском, Рижском и Белорусском вокзалах.

20 октября Сергей Собянин объявил название новой станции МЦД на Комсомольской площади. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали название новой станции МЦД в центре Москвы — «Площадь трех вокзалов».