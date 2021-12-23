Идущие в Азию из США газовозы экстренно меняют курс

Газовозы, идущие в Азию из США, экстренно меняют курс, сообщает телеканал «Известия».

Европейский рынок СПГ стал более привлекателен из-за роста цен на это топливо. По данным консалтинговой фирмы Rystad Energy, на новое направление переводят суда с общим объемом топлива в 400 тысяч тонн.

В Азии создали запасы, а в Европе хранилища заполнены на 58%. По мнению аналитиков, в ближайшее время на новый курс ляжет еще больше танкеров.

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