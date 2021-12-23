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В США одобрили таблетки компании Pfizer от коронавируса

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Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) одобрило применение таблеток от COVID-19 фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщается на сайте фирмы.

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Согласно заявлению Pfizer, препарат под названием Paxlovid может использоваться для лечения от коронавирусной инфекции, которая протекает в организме в легкой или средней форме.

«Pfizer готова немедленно начать поставки препарата в США, чтобы как можно быстрее передать Paxlovid в руки соответствующих пациентов», — сказал председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Отмечается, что лекарство предназначено для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет, которые находятся в группе высокого риска прогрессирования заболевания до тяжелой формы, в том числе госпитализации или смерти.

В числе побочных эффектов от применения таблеток указаны нарушение вкусовых ощущений, диарея, высокое давление и боли в мышцах.

По данным исследований, препарат Paxlovid снижает риски госпитализации или смерти от COVID-19 на 89% (в течение трех дней с момента появления симптомов) и на 88% (в течение пяти дней с момента появления симптомов).

Кроме того, последние лабораторные данные показывают, что препарат сохраняет свою эффективность против штамма «Омикрон», сообщает Pfizer.

Как следует из заявления компании, в ноябре Pfizer заключила соглашение с правительством США на поставку 10 млн. курсов лечения препаратом, доставка которых должна быть завершена в 2022 году.

16 декабря в Центре им. Н.Ф. Гамалеи заявили о подаче первого патента на формулу вещества, которое будет активно подавлять РНК-полимеразу коронавируса. Это соединение может лечь в основу будущего препарата от COVID-19. В Центре им. Н.Ф. Гамалеи «Известиям» рассказали, что для создания будущего лекарственного средства будет применяться молекулярный докинг.

До этого, 14 декабря, заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что в России помимо вакцин зарегистрировано 14 лекарственных препаратов от COVID-19.

Днем ранее стало известно, что лекарство от алкогольной зависимости дисульфирам оказалось эффективным и при лечении COVID-19.

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